Regierung stellt Pläne für „Rückkehr in Normalität“ vor

Die Regierung hat am Montag einen ersten Entwurf für eine schrittweise Rückkehr in die Normalität inmitten der Corona-Pandemie ab nächsten Monat bekannt gegeben und am Freitag offiziell vorgestellt.





Mit dem Erreichen einer Impfquote von 70 Prozent bei vollständig Geimpften wird ab dem nächsten Monat der Fokus der Pandemiebekämpfung von der Unterdrückung der Covid-19-Fallzahlen auf die Kontrolle von schweren Krankheitsverläufen verlagert.





Die Rückkehr in den normalen Alltag erfolgt in drei Phasen, die jeweils sechs Wochen dauern. In der letzten Phase ab 24. Januar sollen sämtliche Einschränkungen in Bezug auf Betriebs- und Öffnungszeiten von Geschäften, Veranstaltungen und private Treffen aufgehoben werden.





In jeder Stufe wird in den letzten zwei Wochen der Stand der Umsetzung in den vorhergehenden vier Wochen bewertet. Dabei sollen der Anteil der vollständig Geimpften, die intensivmedizinischen Krankenhauskapazitäten, Infektionszahlen und die Lage bei schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen berücksichtigt werden. Auf dieser Grundlage wird anschließend über den Übergang zur nächsten Stufe entschieden.





In der ersten Phase ab 1. November werden Einschränkungen in Bezug auf Betriebs- und Öffnungszeiten für sämtliche Geschäfte, ausgenommen Bars und Nachtclubs, vollständig aufgehoben. Für private Treffen werden unabhängig vom Impfstatus bis zu zehn Personen erlaubt. Der Besuch in Hochrisiko-Einrichtungen wie Clubs, Bars und Indoor-Sportanlagen wird auf Vorlage eines Impfnachweises oder negativen Testergebnisses genehmigt.





Es wird erwogen, die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz im Freien ab der zweiten Stufe ab 13. Dezember aufzuheben. Die Maskenpflicht in Innenräumen soll jedoch bestehen bleiben.





An größeren Veranstaltungen dürfen in der ersten und zweiten Phase 100 Personen, einschließlich nicht Geimpften, teilnehmen. Sollten nur vollständig Geimpfte und negativ Getestete zugelassen werden, sind in der ersten Stufe 500 Personen erlaubt. In der zweiten Stufe wird die Beschränkung bei der Personenzahl bei Geimpften aufgehoben. In der dritten Stufe ab 24. Januar nächsten Jahres fallen sämtliche Einschränkungen zu Veranstaltungen weg.





Bei Sportwettbewerben sind 50 Prozent der Publikumskapazität erlaubt. In einer Sonderzone für vollständig Geimpfte dürfen die Zuschauer auch essen, trinken und die Sportler anfeuern.





Corona-Patienten ohne oder mit leichten Symptomen sollen sich grundsätzlich zu Hause auskurieren. Eine Ausnahme sind alte Menschen ab 70 Jahren, Obdachlose und psychisch kranke Menschen.