Damals in Seoul

Anne Schneppen war von Mitte der 1990er Jahre bis 2007 Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Ostasien. Während ihrer Zeit verlegte die FAZ ihr Büro von Tokio nach Seoul. Mittlerweile lebt Anne Schneppen in Berlin und hat auch dem Journalismus weitgehend den Rücken gekehrt. Für das „Treffen zweier Welten” hat sie sich noch einmal erinnert, an die Asienkrise, die Sonnenscheinpolitik unter Kim Dae Jung und darüber nachgedacht, welche Geschichte(n) sie heute aus Korea erzählen würde.