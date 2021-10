Amnesty International zieht sich aus Hongkong zurück

ⓒ YONHAP News

Amnesty International zieht sich nach 40 Jahren aus Hongkong zurück.





Die Menschenrechtsorganisation teilte am Montag mit, dass bis Jahresende die beiden Büros in Hongkong geschlossen würden. Die lokale Mitgliederabteilung, welche sich auf Menschenrechte in der Stadt konzentriert, werde bereits Ende Oktober ihre Arbeit niederlegen. Die Schließung des Regionalbüros, das Forschung, Interessenvertretung und Kampagnenarbeit betreibt, sei für Ende 2021 geplant.





Die Organisation begründete den Schritt damit, dass das im Juli letzten Jahres von China erlassene Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone die Arbeit vor Ort unmöglich mache. Die Vorstandsvorsitzende Anjhula Mya Singh Bais sagte, die Entscheidung sei schweren Herzens getroffen worden. Das durch das nationale Sicherheitsgesetz geschaffene Umfeld von Unterdrückung und ständiger Unsicherheit mache es unmöglich zu wissen, welche Aktivitäten zu strafrechtlichen Sanktionen führen könnten.





Das Büro von Amnesty International in Hongkong leistete in jeder Phase der Verbesserung von Menschenrechten einen wichtigen Beitrag. 1993 bewirkte es die Abschaffung der Todesstrafe, 2019 wurden durch Amnesty International Fälle von gewaltsamem Vorgehen durch Sicherheitskräfte gegen Demonstranten aufgedeckt. Im vergangenen Jahr übte die Organisation Kritik an der Inhaftierung von 12 Hongkonger Aktivisten. Generalsekretärin Agnès Callamard sagte, Amnesty International sei in der dunklen Zeit der Unterdrückung von Menschenrechten in Hongkong ein Hoffnungsschimmer gewesen.