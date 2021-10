Japanische Prinzessin Mako hat geheiratet

ⓒ YONHAP News

Prinzessin Mako, die älteste Tochter des japanischen Kronprinzen Fumihito von Akishino, hat nach langem Warten ihren Verlobten Kei Komuro geheiratet. Das Paar reichte am Dienstag die notwendigen Unterlagen zur amtlichen Registrierung der Heirat bei den Behörden ein.





Die Beziehung zwischen der Nichte von Kaiser Naruhito und ihrem langjährigen Studienfreund war von leidvollen Kontroversen und Skandalen überschattet.





CNN zufolge halte ein Großteil der konservativen japanischen Gesellschaft den Bürgerlichen und Vaterlosen nicht für würdig, der Ehemann der Prinzessin zu werden. Die Abneigung der Japaner habe man feststellen können, als der Bräutigam vor ein paar Tagen aus den USA nach Japan eingereist war. Mit seinen Haaren, die er zu einem Pferdeschwanz gebunden trug, löste er einen Sturm der Entrüstung aus. Auch die Medien stellten seine äußerliche Erscheinung in einem negativen Licht dar. Hitomi Tonomura, Geschichtsprofessorin an der University of Michigan, zufolge habe die japanische Gesellschaft seinen Pferdeschwanz als einen Ausdruck der Ablehnung von Erwartungen des Volkes gedeutet.





Prinzessin Mako und Kei Komuro gaben im September 2017 ihre Verlobung offiziell bekannt. Die für das darauffolgende Jahr geplant gewesene Hochzeit wurde jedoch wegen Negativberichten zu Komuros Familiengeschichte jahrelang auf Eis gelegt. Seine Mutter soll hohe Schulden bei einem Bekannten nicht zurückgezahlt haben. Zudem kursierten Gerüchte, der Bräutigam habe es nur auf das Geld der Prinzessin abgesehen. Im Januar letzten Jahres hatte dann Kronprinz Fumihito den Hochzeitsplänen seiner Tochter zugestimmt. Aufgrund der Skepsis im Volk verzichtete Mako auf alle kaiserlichen Hochzeitszeremonien sowie auf die Zahlung einer staatlichen Mitgift von 1,2 Millionen Euro.





CNN zufolge lägen die Vorbehalte der Bürger teilweise in dem in Japan verwurzelten patriarchalischen Beziehungsgefüge und dem Einstellungsmuster der geringen Wertigkeit von Frauen begründet. Laut Tonomura existiere in der japanischen Gesellschaft eine starke, Frauen abwertende Stimmung, wonach alleinerziehende Mütter als moralisch unkorrekt und finanziell unfähig betrachtet würden. Es gebe immer noch die Einstellung, alleinstehende Mütter seien nicht fähig, ihre Kinder ordentlich aufzuziehen. Komuros Vater beging Selbstmord.





Das frisch vermählte Ehepaar will sich in New York niederlassen, wo Komuro eine Stelle in einer Anwaltskanzlei hat.