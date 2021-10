eine neue Welle koreanischer Wörter

ⓒ Getty Images Bank

Anfang September ist eine ganze Reihe neuer koreanischer Wörter in das Oxford English Dictionary (OED), einer der renommiertesten Standards für die Weltsprache Englisch, aufgenommen worden. 26 koreanische Wörter kamen neu hinzu, 11 wurden überarbeitet, sie lassen sich grob vier Kategorien zuordnen: klassische koreanische Tradition wie Hangeul und Hanbok, koreanische Küche wie Kimchi, Chimek und Mukbang, Hallyu-Kontext wie K-Pop und K-Drama sowie moderne Gesellschaft wie Manhwa und Daebak. Ausschlaggebend für die Neuaufnahme ist die weltweit zunehmende Beliebtheit koreanischer Kulturgüter in den letzten Jahren gewesen, insbesondere der Oscar-prämierte Film „Parasite“ von 2019 oder der anhaltende Erfolg der K-Pop-Botschafter BTS und Blackpink. Wir sehen uns diese Liste heute einmal genauer an und sprechen darüber, ob es dafür nicht noch weitere Kandidaten gäbe.