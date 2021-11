BTS veranstalten erfolgreich Online-Konzert

ⓒ Big Hit Music

BTS haben am 24. Oktober erfolgreich ein Online-Konzert veranstaltet. Es war das erste Konzert seit etwa einem Jahr. Daher waren sowohl die Interpreten, als auch die Fans sehr erwartungsfroh. Insgesamt hatten Fans aus 197 verschiedenen Ländern eingeschaltet.

Der Auftritt dauerte 150 Minuten und die Jungs trugen 24 Lieder vor. Die Koreaner hatten reichlich vorbereitet. Es wurden enthusiastische Performances dargeboten.

Allerdings war das Online-Konzert nur der Anfang. Denn am 27. und 28. November und am 1. und 2. Dezember wollen BTS in Los Angeles auf die Bühne treten und ihre Konzerttournee fortsetzen. Nur der letzte Auftritt, also der vom 2. Dezember wird wieder online erfolgen.