Blackpink wollen sich für die Umwelt einsetzen

Die koreanische Gruppe Blackpink setzt sich für den Umweltschutz ein. Am 23. Oktober nahmen sie an der Veranstaltung “Dear Earth” als Redner teil. Das Mitglied Jennie meinte, “dass sie der ersten Generation angehöre, die in einer digitalen Welt aufgewachsen sei. Daher seien sie besonders. Weil sie vor gemeinsamen Problemen stehen, müssten sie noch einmal ihre Kräfte bündeln”. Im Anschluss daran sagte Jisu, dass “wir genau wissen sollten, vor welchen Umwelt-Herausforderungen die Erde stehen würde. Wir sollten uns für eine bessere, gerechte und nachhaltige Welt einsetzen.” Lisa warnte, dass die Erderwärmung sich immer weiter verschlechtern würde. Wenn man nichts dagegen tut, kann die Erde eines Tages verschwinden. Abschließend behauptete Rose, dass alle gemeinsam das Ziel anstreben sollen, die Erde zu retten.

“Dear Earth” ist eine Kampagne gegen den Klimawandel. Neben Blackpink sind verschiedene Persönlichkeiten wie der Papst, der frühere US-Präsident Barack Obama und weitere tätig.