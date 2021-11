ATEEZ begeistern zum dritten Bühnenjubiläum mit 24-stündiger Live-Sendung

ⓒ KQ Entertainment

Die Boygroup ATEEZ hat ihr drittes Bühnenjubiläum am 24. Oktober gefeiert. Als es genau 0 Uhr wurde, haben sie über öffentliche soziale Netzwerke Gratulationsbotschaften hochgeladen. Um 10 Uhr 24, was für das Debütdatum stehen sollte, haben sie dann besondere Contents veröffentlicht. Sie haben zum Beispiel ein paar Spiele gezeigt, die man derzeit in der Netflix-Serie “Squid Game” sehen kann. Der Event dauerte genau 24 Stunden und die Fans waren begeistert von der Live-Sendung, in der sie mit ihren Idolen kommunizieren konnten.

Die Band debütierte 2018 und hatte mit mitreißenden Performances damals für Furore gesorgt. Sie wurde mit der Zeit immer beliebter, so dass sie dann mit dem jüngsten Album sogar in sieben Billboard-Charts einsteigen konnte.

Anlässlich ihres Jubiläums wollen die Sänger am 14. November ein XR-Konzert veranstalten.