Aespa nahmen am NY Kulturkonzert am UN-Tag teil

Die Girlgroup Aespa hat am Tag der UNO am New York Kultur Konzert teilgenommen und tolle Performances gezeigt. Am 22. Oktober konnte man den Auftritt auf dem offiziellen YouTube-Kanal der UN und des koreanischen Außenministeriums sehen.

Die Sängerinnen haben an dem Tag den Debütsong “Black Mamba” und “Next Level” gesungen. Die Fans weltweit waren einfach begeistert.

Das neue Minialbum “Savage” vom 5. Oktober erfreut sich immer noch größter Beliebtheit. Gleich nach der Herausgabe kam es auf Platz 20 der Billboard 200-Charts und das Musikvideo zum gleichnamigen Song “Savage” erreichte binnen 17 Tagen 100 Millionen Views bei YouTube. Für das Erreichen dieser Marke hatte der Vorgänger “Next Level” 15 Tage länger gebraucht.