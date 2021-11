Monsta X wurden für MTV EMA nominiert

ⓒ STARSHIP ENT

Die koreanische Gruppe Monsta X wurde bei den MTV Europe Music Awards in der Kategorie „Best K-Pop“ als Favorit nominiert. Die MTV Awards starteten 1994 und gehören zu den größten und renommiertesten Preisverleihungen. Monsta X werden also mit weltberühmten Sängern am gleichen Ort sein. Im ersten regulären Album haben sie schon mit großen Künstlern zusammengearbeitet: Pitbull, French Montana, will.i.am und weiteren. Das Album “All About Love” kam auf Platz fünf der Billboard Main Album Charts “Billboard 200”.

Es wurde ferner bekannt, dass die Gruppe in den USA ihr zweites reguläres Album veröffentlichen wird. Es soll am 10. Dezember herauskommen. Im Album werden insgesamt zehn Titel zu finden sein, darunter auch der Song “One Day”, der in den USA jüngst veröffentlicht wurde.