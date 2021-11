Wie wäre es mit einem Buch? (2)

ⓒ seoulbookbogo.kr

Gebrauchte Bücher kann man heute auch leicht übers Internet erwerben, aber ist es nicht doch irgendwie aufregender, den Laden selbst zu besuchen und hier und da herumzustöbern? Die Freude ist dann doppelt so groß, wenn man einen unerwarteten Schatz unter den vielen alten Büchern entdeckt, die uns auch auf eine Art Zeitreise mitnehmen.

Dieses Wochenende geht es bei uns zum Kulturkomplex Seoul Chaekbogo, einem Sammelpunkt für gebrauchte Bücher in Seoul, in der Nähe der U-Bahnstation Jamsil Naru der Linie 2. Um die 30 Kleinhändler in Seoul, die sich auf gebrauchte Bücher spezialisieren, präsentieren hier eine Auswahl ihrer Angebote, die nicht nur Romane aus den letzten Jahrzehnten, sondern auch Sachbücher, Kunstkataloge, Partituren, Kinderbücher, Bibelausgaben, Comics und sogar alte koreanische Lehrbücher umfassen.