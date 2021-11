Awasoft entwickelt Lösungen zum Infrastruktur-Monitoring

ⓒ AWASOFT

Jetzt ist es an der Zeit, einen Blick auf ein koreanisches Unternehmen zu werfen, das mit eigenen neuen Ideen Veränderungen in der Weltwirtschaft bewirkt.





Das Unternehmen, das wir heute vorstellen, ist Awasoft. Es entwickelt Lösungen zum Monitoring, also Überwachung und Kontrolle, von öffentlichen Einrichtungen. Hören wir dazu Kim Jae-hyun, Direktor der Forschungsabteilung des Unternehmens.





Awasoft befasste sich seit seiner Gründung im August 2003 mit dem Management von Straßen, privaten Autobahnen und elektrischen Einrichtungen. Außerdem haben wir Systeme für Katastrophenmanagement und Tunnelfernüberwachung entwickelt. Wir haben unser Geschäft auf den IoT-Bereich sowie auf die mobile Wartung im Zusammenhang mit der Korea Express Corporation ausgeweitet, die selbst eigene Geräte zur Tunnelüberwachung und IoT-basierte Gateway-Geräte herstellen, die für die Überwachung und Verwaltung von Gebäuden verwendet werden können.





Unter der Leitung von CEO Kim Yang-su entwickelt Awasoft seit seiner Gründung im Jahr 2003 Lösungen für das Sicherheitsmonitoring der Infrastruktur. Die neuesten Programme verwenden fortschrittliche Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT) und haben in der Branche besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen.





Zu einem umfassenden Management öffentlicher Einrichtungen wie Straßen, Brücken und Tunnel gehört auch die Sicherheit, da eine Vernachlässigung des Sicherheitsmonitoring zu größeren Katastrophen führen kann.





Wie man in dem koreanischen Film „Tunnel“ von 2016 sehen kann, können Katastrophen jederzeit und überall auftreten. Bei staatlichen Einrichtungen gibt es jedes Jahr Sicherheitschecks, um Unfälle durch Katastrophen im Vorfeld zu verhindern. Aber meistens werden Inspektionen physisch, nur mit bloßem Auge, durchgeführt. Für einen effizienteren Inspektionsprozess haben wir ein automatisiertes System entwickelt, das Infrastrukturbilder mit Fahrzeugen oder Drohnen aufnimmt, Risse oder Schäden mithilfe von KI-Technologie erkennt und das Inspektionsergebnis in Form von computergestütztem Design (CAD) ausdruckt.





Herkömmliche Inspektionsmethoden sind auf menschliche Arbeitskraft angewiesen und daher fehleranfällig. Personalmangel ist ein weiteres Problem. Um die Mängel zu beheben, hat Awasoft mobile Geräte entwickelt, die mit einem eingebauten Scanner Tunnelwände erfassen und das Ergebnis analysieren können. Während die Fahrzeuge mit bis zu 50 Stundenkilometern durch den Tunnel fahren, analysiert eine Deep-Learning-basierte KI die Bilder, um Risse oder Fehler zu erkennen. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden ist diese Lösung weniger zeitaufwändig, kostengünstiger und genauer. Automatisch aufgenommene Bilderserien können immer wieder miteinander verglichen werden, was das Management und auch Budgetzuweisungen erleichtert.





Awasoft arbeitet daran, die Geräte zu verkleinern und die Prozesse zu automatisieren, damit sie auch anderswo wie in Gebäuden oder bei Eisenbahnen und Brücken eingesetzt werden können.





Die in einem Fahrzeug eingebauten Geräte erfassen die Bilder einer Struktur, und diese Bilder werden dann analysiert. Das wurde für Tunnelinspektionen entwickelt, aber wir sind dabei, alles zu verkleinern und zu automatisieren, damit auch Fotos von unterirdischen Versorgungsrohren und kleinen Abwasserrohren aufgenommen werden können. Wir glauben, dass eine kleinere, leichtere Drohne andere Strukturen wie Unterkonstruktionen von Brücken, kleine Durchlässe und Abflüsse überprüfen kann.





Awasoft hat einen besonderen Chatbot für Baustellen entwickelt. Dort treffen Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen wie Planung, Bau und Bauüberwachung regelmäßig aufeinander und müssen sich über die verschiedensten Daten austauschen. Dabei soll der neue Chatbot von Awasoft eine hilfreiche Rolle spielen.





Neben der Baubranche hat das Unternehmen KI-Technologie in verschiedene andere Bereiche integriert, um seinen Geschäftsumfang zu erweitern.





Wir haben eine KI-gestützte Lösung für Biosignalanalyse namens „In-Ohr-Biosignaldetektor“. Dieses Gerät überträgt erkannte Biosignale an ein intelligentes Überwachungssystem und ist hauptsächlich für behinderte Menschen und schwerkranke Patienten gedacht. Bettlägerige Patienten mit Mobilitätseinschränkungen haben normalerweise Biosignal-Erkennungsgeräte an ihren Handgelenken oder am Körper. Die kabelgebundenen, medizinischen Geräte sind jedoch eher unpraktisch. Unser „In-Ohr-Biosignaldetektor“ wird ins Ohr eingesetzt und misst und analysiert Biosignale wie Körpertemperatur, Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung, um Patienten im kritischen Zustand effektiver und für sie bequemer zu behandeln.





Südkorea baute in den 1970er und 1980er Jahren, im höchsten Wirtschaftsboom, schnell eine soziale Infrastruktur auf. Die in dieser Zeit gebauten Anlagen sind mittlerweile veraltet, und gründliches Monitoring wird immer wichtiger. Mit KI-basierter Hochtechnologie trägt Awasoft dazu bei, die Sicherheit der sozialen Infrastruktur und damit der Öffentlichkeit zu gewährleisten.