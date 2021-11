Netflix will sich nicht an Kosten für hohen Datenverkehr wegen „Squid Game“ beteiligen

ⓒYONHAP News

Der Streaming-Dienst Netflix, der mit der südkoreanischen Serie „Squid Game“ einen Riesenhit landete, hat erneut bestätigt, keinen finanziellen Ausgleich für den von ihm erzeugten Datenverkehr in Südkorea leisten zu wollen.





Dean Garfield, Netflix-Vizepräsident für Öffentlichkeitsarbeit, teilte am Mittwoch im südkoreanischen Parlament erneut die Position mit, dass für die Nutzung der Netze von südkoreanischen Providern nicht gezahlt werde. Die Abgeordneten verkündeten, dass eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht werde, die größere Internetfirmen für die Übertragung von Inhalten zur Zahlung verpflichte.





Garfield sagte, das Verfahren gegen SK Broadband sei zwar noch nicht abgeschlossen, das bedeute aber nicht, dass man überhaupt keine Kosten übernehmen wolle. Es würden Alternativen überprüft wie beispielsweise eine technische Zusammenarbeit.





SK Broadband hatte Netflix darauf verklagt, die entstandenen Kosten durch den massiv gestiegenen Datenverkehr durch „Squid Game“ und andere Serien auszugleichen. Das Gericht hatte zugunsten des südkoreanischen Netzbetreibers geurteilt. Netflix nahm jedoch an Verhandlungen über die Höhe der Abgaben für die Nutzung der Breitband-Infrastruktur nicht teil und ging stattdessen in die Berufung.





Netflix wird zudem vorgeworfen, in Korea erzielte Gewinne zu verlagern, um weniger Steuern zu zahlen. Der Streaming-Dienst verbuchte im vergangenen Jahr in Korea einen Umsatz in Höhe von 415,4 Milliarden Won (350 Millionen Dollar). 77 Prozent davon sollen von der Netflix-Zentrale als Provision einbehalten worden sein. In Südkorea seien lediglich 2,1 Milliarden Won als Steuern gezahlt worden.