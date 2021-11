Südkorea will wieder Freihandelsgespräche mit Golf-Kooperationsrat aufnehmen

ⓒYONHAP News

Südkorea treibt die Wiederaufnahme von Freihandelsverhandlungen mit dem Golf-Kooperationsrat (GCC) voran, welche vor etwa zehn Jahren unterbrochen wurden.





Handelsminister Yeo Han-koo und der Generalsekretär des Golfrats, Nayef Al-Hajraf, trafen sich am Mittwoch in Riad und gaben eine gemeinsame Erklärung bekannt, in der sie die Wiederaufnahme von Verhandlungen für die Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens vereinbarten. Beide Seiten stimmten überein, dass die Freihandelsverhandlungen zwischen Südkorea und den Golfstaaten wieder aufgenommen werden müssten. Sie beschlossen, zu diesem Zweck Details zu erörtern und das erforderliche Verfahren in Gang zu bringen.





Südkorea und der GCC hatten sich 2007 darauf geeinigt, füreinander ihre Märkte zu öffnen. Im Anschluss wurden drei Mal Verhandlungen geführt, und zwar im Juli 2008 und im März und Juli 2009. Im Januar 2010 hatte der Golfrat jedoch die Verhandlungen einseitig für abgebrochen erklärt.





Minister Yeo und der saudi-arabische Handelsminister Majid Al Qasabi einigten sich darauf, die auf Energie und Produktion konzentriert gewesene Kooperation zwischen beiden Seiten auf andere Bereiche zu erweitern.





Der GCC umfasst sechs der sieben Staaten der arabischen Halbinsel. Zweck der Organisation ist die Zusammenarbeit ihrer Mitglieder in der Außen- und Sicherheitspolitik sowie die Förderung der gegenseitigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen. Die Organisation wurde 1981 von Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gegründet, um diese Staaten gegen die Auswirkungen der Islamischen Revolution im Iran 1979 und des Ersten Golfkriegs 1980 abzuschirmen.





Die Golfstaaten mit ihrer großen Bevölkerung und hohem Potenzial sind ein wichtiger Markt für Südkorea. Darunter ist Saudi-Arabien für Südkorea der wichtigste Handelspartner im Mittleren Osten und der größte Rohöllieferant. Auch die anderen GCC-Mitglieder sind für Südkorea wichtige Partner hinsichtlich Bauaufträgen, Rohölimport, Warenexport und Investitionen. Das Handelsvolumen zwischen beiden Seiten belief sich im Jahr 2020 auf 46,6 Milliarden Dollar.