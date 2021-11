Pakt gegen Methan-Ausstoß besiegelt

ⓒYONHAP News

Auf dem Weltklimagipfel COP26 im schottischen Glasgow haben 105 Länder einen Pakt gegen den Methan-Ausstoß besiegelt.





Präsident Moon Jae-in teilte in seiner Grundsatzrede in Glasgow mit, dass Südkorea seinen national festgelegten Beitrag zur Reduzierung von klimaschädlichen Emissionen (NDC) bis 2030 auf 40 Prozent erhöht habe. Auch wolle sich das Land an den Bemühungen um die Reduzierung der Methan-Emissionen aktiv beteiligen.





Die Regierungsvertreter von 105 Ländern einschließlich Südkoreas kamen zudem überein, die Zerstörung von Wäldern bis 2030 zu stoppen. Für das Vorhaben wollen 12 Industriestaaten, darunter Großbritannien, bis 2025 einen Fonds aus öffentlichen Geldern in Höhe von 12 Milliarden Dollar einrichten. Hinzu kommen 7,2 Milliarden Dollar von privaten Investoren. Mehr als 30 globale Finanzeinrichtungen haben zugesagt, auf Geldanlagen von Firmen verzichten zu wollen, die Wälder roden lassen.





Der Initiative zur Reduzierung von Methan in der Atmosphäre nach soll der Ausstoß des klimaschädlichen Gases bis 2030 um mindestens 30 Prozent gegenüber dem Niveau von 2020 gesenkt werden. Allerdings machen Länder wie Indien, China und Russland, die zu den fünf größten Verursachern von Methanemissionen gehören, noch nicht mit.





Präsident Moon sagte bei der Unterzeichnung des Abkommens, dass Südkorea weitere Staaten dazu bewegen wolle, sich der Initiative anzuschließen und seine Erfahrungen mit der Reduzierung klimaschädlicher Gase teilen wolle.





In Glasgow beraten die Staaten darüber, wie das im Pariser Abkommen beschlossene Ziel der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad erreicht und konkret umgesetzt werden kann. Ein Bericht der Vereinten Nationen sieht allerdings voraus, dass der Temperaturanstieg in diesem Jahrhundert noch 2,7 Grad erreichen wird, selbst wenn sämtliche vereinbarten Punkte des Pariser Abkommens umgesetzt würden. Dies hätte eine enorme Klimakatastrophe zur Folge. Durch das Abschmelzen des Eises in der Polarregion stiege der Meeresspiegel rasant. Infolgedessen drohten weltweit Flutkatastrophen.