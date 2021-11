Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News

Seit Montag dieser Woche gelten im Rahmen des sogenannten ´Mit-Corona-Systems´, also der stufenweisen Rückkehr zur Normalität, gelockerte Corona-Regeln. Viele Bürger rechnen nun auch hoffnungsvoll mit einer Normalisierung in der Tourismusszene. Eine koreanische App für die Unterkunft- und Hotelsuche hat vom 12. bis 21. Oktober in Verwendung einer mobilen Meinungsforschungsplattform bei 1.942 App-Nutzern eine Umfrage durchgeführt. Danach stellte sich heraus, dass auf der Liste der Aktivitäten, die die Befragten in der Mit-Corona-Zeit als erste unternehmen möchten, freies Reisen an erster Stelle steht. Diese Antwort fand 81,5% Unterstützung, was die große Erwartung der Bürger für freies Reisen ohne Einschränkungen in der ersten Phase der Rückkehr in den normalen Alltag zeigt. Die Antwort ´Freies Reisen´ fand größere Unterstützung als die Antworten ´Gruppentreffen mit vielen Bekannten´ und ´Besuch von Festivals bzw. Aufführungen´, die jeweils 48% und 37,1% Unterstützung fanden. Als Bilder, die eine Mit-Corona-Zeit symbolisieren, stellte man sich vor allem einen Flughafen voller Reisender mit 52,2% Unterstützung und dann eine Reise mit Bekannten mit 45,3% Unterstützung vor. 84,2% wollen in der Mit-Corona-Zeit tatsächlich eine Inlandsreise, und 56,4% eine Auslandsreise unternehmen. 46,2% antworteten, dass sie mit dem Beginn der Mit-Corona-Zeit ohne Hemmungen eine Inlandsreise unternehmen können. Der Anteil in Bezug auf Auslandsreisen liegt bei 38,5%. Damit kann man erwarten, dass die Reiselust der koreanischen Bürger bald wieder das Niveau vor der Corona-Krise erreichen wird. Der Anteil der Personen, die antworteten, dass erst nach dem Ende der Corona-Pandemie ihre Beunruhigung in Bezug auf Reisen beseitigt sein werde, betrug bei Inlandsreisen 28 und bei Auslandsreisen 25,6%.





Bald kommt die diesjährige Kimjang-Zeit. Mit Kimjang ist das Einlegen von Kimchi in großer Menge für den Winter gemeint. Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass dieses Jahr die für Kimjang gut geeignete Zeit zwei bis vier Tage früher eintreffen werde als in den letzten Jahren. Gewöhnlich wird eine Zeit, in der die Temperaturen im Tagesdurchschnitt unter 4 Grad Celsius liegen und die Tagestiefsttemperaturen unter dem Gefrierpunkt bleiben, als die beste Kimjang-Zeit betrachtet. Wenn es milder ist, wird das eingelegte Kimchi zu schnell sauer, wenn es im Gegensatz dazu kälter ist, können Chinakohl und Rettich gefrieren, so dass Kimchi nicht gut schmeckt. Nach dem Wetteramt beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Monat die Temperaturen ähnlich hoch so wie in den letzten Jahren oder niedriger als in den letzten Jahren sein werden, 80%. Nach der Vorhersage eines privaten Wetterunternehmens ist die für Kimjang gut geeignete Zeit je nach Regionen um zwei bis vier Tage früher als in den gewöhnlichen Jahren. In Seoul und Daejeon ist der 26. und der 27. November, damit vier Tage früher als in den letzten Jahren, für Kimjang gut geeignet. In Daegu ist der betreffende Zeitpunkt der 4. Dezember, damit drei Tage früher als gewöhnlich. In Ulsan und Busan soll das diesmalige Kimjang vorzugsweise am 14. Dezember und am 7. Januar, damit zwei Tage früher als in den letzten Jahren, gemacht werden. Viele Netzbürger meinten in den Kommentaren, dass sie bei der Kimjang-Planung diese Information berücksichtigen werden, und hofften auch, dass die Preise der Kimjang-Zutaten nicht zu sehr steigen mögen.





Die Netzbürger interessierten sich auch für die Nachricht, dass Starbucks Korea ab morgen in Seoul probeweise Läden ohne Einwegbecher betreiben wird. Die Kaffeehauskette hat seit vergangenem Juli vier Läden auf der Ferieninsel Jeju als einwegbecher-freie Läden betrieben. Damit konnte die Zahl der Einwegbecher in den drei Monaten um etwa 200.000 reduziert werden. In Seoul will die Kette in 12 Läden in der Nähe des Rathauses keinen Einwegbecher anbieten. Alle Getränke, die in diesen einwegbecher-freien Läden in den Größen Short, Tall und Grande verkauft werden, werden entweder in einem Mug-Becher des Ladens, einem vom Kunden mitgebrachten Tumbler oder in einem Mehrwegbecher angeboten. Will man einen Mehrwegbecher nutzen, muss man 1.000 Won als Pfand bezahlen, und den Betrag kann man bei der Rückgabe des Mehrwegbechers zurückerhalten. Die eingesammelten Mehrwegbecher werden in einem speziellen Reinigungsbetrieb in sieben Vorgängen gewaschen und desinfiziert, bevor sie wieder an die Kunden ausgegeben werden. Starbucks Korea rechnet damit, dass noch innerhalb dieses Jahres in den 12 Läden etwa 500.000 Einmalbecher eingespart werden können. Die Kette hat vor, innerhalb des nächsten Jahres alle Läden in Seoul und bis 2025 alle Läden im ganzen Land auf Läden ohne Einwegbecher umzustellen. Viele Netzbürger heißen das umweltbewusste Vorgehen der Kette willkommen. Andererseits gibt es aber auch kritische Stimmen darüber, dass die Kette ihren Kaffee zu teuer verkaufe und zunächst einmal ihre Promotion-Aktivitäten einstellen solle, die im Endeffekt wieder mehr Müll anfallen lassen.