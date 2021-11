ENHYPEN beenden erfolgreich Aktivitäten zum ersten regulären Album

ⓒ BELIFT LAB

Die koreanische Gruppe ENHYPEN hat die Aktivitäten zum ersten regulären Album erfolgreich hinter sich gebracht. Am 31. Oktober haben sie nach ihrem Auftritt in einer Musiksendung das Video zum letzten Titel “Interlude: Question” auf ihre offiziellen sozialen Netzwerke hochgeladen. Im Lied fragen sich die Jungs, die sich in einer komplexen Welt befinden und sich verändern, “was sie wohl machen müssen” und “wer sie sind”. Diese Fragen sollen das Thema des nächsten Albums andeuten.

ENHYPEN haben mit diesem Album viele Erfolge registrieren können. Es wurden bereits in der ersten Woche nach der Herausgabe über 818.000 Alben verkauft. Es stieg auch in die US-Billboard Main Album Charts “Billboard 200” ein. Sie besetzten sogar Platz elf. Auch in den britischen Official Albums Chart Top 100 waren sie vertreten.

Die Nachrichtenagentur AP schrieb, dass das einzige bedauernswerteste an ENHYPEN sei, dass man ihre Musik immer weiter hören wolle.

Viele sind also bereits jetzt sehr gespannt auf das nachfolgende Album