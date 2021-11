Kwon Jinah veranstaltet Solokonzert

ⓒ Antenna

Die Solosängerin Kwon Jinah hat vom 29. bis 31. Oktober ein Solokonzert veranstaltet. Sie stand nach zwei Jahren wieder auf der Bühne. Mit ihrer guten und gefühlvollen Stimme begeisterte sie das Publikum.

Sie begrüßte die Fans mit dem selbst komponierten Lied “The Way for us”. Dann sagte sie, dass sie eigentlich sehr besorgt sei, ob sie zu dieser Zeit ein Konzert hätte veranstalten sollen. Aber sie habe gehört, dass in nur drei Minuten alle Tickets vergriffen waren und sie sei sehr dankbar dafür. Sie sang verschiedene Hitsongs wie “Trost”, “Tschüs”. “You Already have”, “Uhrzeiger” “Lonely Night” und weitere. Insgesamt dauerte das Konzert 140 Minuten.

Es war ihr zweites Solokonzert und sie hatte bewiesen, dass sie eine sehr gefragte und talentierte Solosängerin ist.