2AM veröffentlichen nach sieben Jahren wieder vollzählig ein Album

2AM sind endlich wieder zurück. Am 1. November haben sie ihr neues Minialbum “Ballad 21 F/W” herausgegeben. Sie wollen besonders die Lieder “Da du in der Nähe warst habe ich es nicht erkannt” und “Alles Gute?” oder “No good in good-bye” näher vorstellen. Am erstgenannten Lied hat der Produzent Bang Si-hyuk mitgewirkt, der auch die Lieder “Ich kann dich beim besten Willen nicht gehen lassen” und “An dich, die du nicht ans Telefon gehst” produziert hatte. Das letztere hatte Park Jin-young komponiert. Eine geliebte Person will sich auf einmal von einem trennen. Die schmerzvollen Gefühle beim plötzlichen Abschied wurden im Lied zum Ausdruck gebracht.

Die Veröffentlichung des letzten Albums dieser Gruppe liegt schon sieben Jahre zurück. Bisher haben die Sänger stets Lieder gesungen, die das Publikum ansprachen. Sie galten als gute Balladensänger. Nun freuen sich die Musikliebhaber auf gute Balladen in diesem Herbst.