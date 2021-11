31. Todestag des Sängers Kim Hyun-shik

ⓒ YONHAP News

Der Sänger ist schon vor 31 Jahren gestorben, aber auch wenn seitdem eine lange Zeit vergangen ist, können seine Fans seine Musik einfach nicht vergessen. Seine Werke bleiben immer noch in den Herzen der Fans.

Kim debütierte in den 1980ern und war ein beliebter Sänger und Komponist. “Wie der Regen, wie die Musik”, “Ich habe dich geliebt”. “Meine Liebe in meiner Nähe” sind nur einige seiner beliebten Songs. Er starb unerwartet am 1. November 1990.

An seinem ersten Todestag haben seine Kollegen wie Kwon Inha, Jeon Young-rok und weitere ein Gedenkkonzert veranstaltet. Am 10. Todestag haben Lee Eunmi, Shin Seung-hun, Yun Jong-shin, Lee Seung-hwan und weitere ein Gedenkalbum produziert. Im letzten Jahr wurde dann ein Remake-Album hergestellt; es sind darin Lieder von Kim enthalten, die eben von seinen Kollegen neu gesungen wurden. Insgesamt sind es 14 Titel.

Die Lieder von Kim Hyun-shik werden auch nach langer Zeit noch gerne gehört.