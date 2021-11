Südkoreanischer Klippenspringer träumt von Olympia-Teilnahme

ⓒ KBS

Klippenspringen ist eine Extrem-Sportart, bei der die Sportler von Felsklippen gewöhnlich aus über 27 Metern Höhe ins Wasser springen. 2019 fand im südkoreanischen Gwangju die Weltmeisterschaft im Klippenspringen statt. Von den 35 Teilnehmern war aber niemand aus Südkorea dabei. Bis jetzt gibt es in Südkorea keinen offiziell registrierten Klippenspringer.





Choi Byeong-hwa möchte auf diesem Gebiet die Wegbereiterin sein. Der 30-Jährige hat sich zum Ziel gesetzt, als erster südkoreanischer Klippenspringer eine olympische Medaille zu gewinnen.





Choi nahm 2014 an einer Friedens-Radtour der Zeitung "Joseon Ilbo" teil und fuhr mit dem Fahrrad eine Strecke von 15.000 Kilometern quer durch Eurasien, von Brandenburg bis nach Wladiwostok. Am Baikalsee sprang er von einem Felsen auf Olchon ins Wasser und fühlte, wie er erzählt, ein unglaubliches Gefühl von Freiheit und eine besondere Energie. Dies habe ihn in die Welt des Klippenspringens geführt.





Bis zu einem Sieg bei internationalen Wettbewerben für Klippenspringen sind aber noch viele Hindernisse zu überwinden. In Südkorea gibt es für diese Sportart keine entsprechende Trainingsanlage, die die internationalen Normen erfüllt. Der Sportler sagt, dass er sich die Grundtechniken anhand von Videos von ausländischen Klippenspringern angeeignet habe. Weil es keinen Ort gebe, wo er richtig trainieren könne, habe er an Felsen auf Ulleungdo, in Yeosu und auf der Insel Jeju geübt. Da in Südkorea keine Trainer vorhanden seien, nehme er an Trainingscamps im Ausland teil.





Choi ist dreifacher Sieger der südkoreanischen Meisterschaft im Kunstspringen 2017. 2019 gewann er bei den Weltmeisterschaften in Gwangju in der Kategorie Masters vom Drei-Meter-Sprungbrett und 10-Meter-Turm. Sein Vorhaben, bei den Vorrunden-Wettkämpfen für die WM in Abu Dabi im Klippenspringen teilzunehmen, wurde jedoch vom Internationalen Schwimmverband nicht genehmigt, da sie eines der vier erforderlichen Videos zur Ausführung der Techniken nicht einreichen konnte. In Südkorea gab es keinen Ort, an dem er die Aufnahme machen konnte. Im nächsten Jahr möchte er aber unbedingt mit dabei sein.