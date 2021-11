Volleyball-Zwillinge mit PAOK Thessaloniki erfolgreich

ⓒ YONHAP News

Die beim griechischen Verein PAOK Thessaloniki aktive Volleyballspielerin Lee Da-yeong ist zur wertvollsten Spielerin des Spieltags gewählt worden.





Der griechische Volleyballverband verlieh der Südkoreanerin den Titel nach dem Wettbewerb am fünften Liga-Spieltag gegen AON Amazones. Die 25-Jährige wurde die Ehrung des MVP der Runde davor schon in ihrem Debüt-Spiel bei PAOK gegen Serienmeister Olympiakos Piräus am 21. Oktober zuteil.





Lee Da-yeong erzielte im Match gegen AON Amazones fünf Punkte. Ihre Zwillingsschwester Lee Jae-yeong verhalf der Mannschaft mit zehn Punkten zum 3:1-Sieg. Die Zwillinge spielten in der südkoreanischen Nationalmannschaft und standen bis 2021 für Heungkuk Life Insurance Pink Spiders in der V-League unter Vertrag. Wegen in sozialen Medien im Februar des Jahres erhobenen Vorwürfen, sie hätten in ihrer Mittelschul-Zeit gegen Mitschülerinnen psychische und körperliche Gewalt ausgeübt, wurden die Schwestern sowohl von ihrem Verein wie auch von der Nationalmannschaft dauerhaft suspendiert. Nachdem sie sich für einige Monate aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatten, wechselten sie nach Griechenland.