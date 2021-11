Riesen-Ansturm bei Einkaufsfestival zum chinesischen Singles Day

ⓒ Apple

Das chinesische „Double Eleven Shopping Festival”, auch bekannt als Singles Day, sorgt auch in diesem Jahr für einen Verkaufsrekord nach dem anderen.





In der ersten Stunde des Verkaufs am Montag übertraf der Umsatz bei mehr als 2.600 Marken, die über T-Mall, eine Online-Shopping-Plattform von Alibaba, verkauft wurden, den des gesamten Tages im letzten Jahr.





Der E-Commerce-Konzern Alibaba veranstaltete wie auch im letzten Jahr vom 1. bis 3. November im Vorfeld des Singles Day sein erstes Rabatt-Event. Das zweite Rabatt-Event findet am eigentlichen Singles Day am 11. November statt.





Eine hohe Nachfrage verzeichneten Apple-Produkte. In vier Minuten nach Verkaufsbeginn wurde die Verkaufssumme des gesamten Tages im letzten Jahr übertroffen. Für den höchsten Umsatz sorgte das neue Handymodell iPhone 13.





Auch chinesische Marken wie der Hersteller von Elektrofahrzeugen Xiaopeng und der Smartphone-Hersteller Vivo konnten mithalten. Die meisten Marken übertrafen in einer Stunde den Umsatz des gesamten einen Tages im letzten Jahr.





Alibabas Konkurrent JD.com startete bereits am Sonntag um 20 Uhr seine Rabattveranstaltung. Die Preisnachlässe werden bis zum Singles Day am 11. November gewährt. Der E-Commerce-Konzern hat nach eigenen Angaben in den ersten vier Stunden seines Rabatt-Events über 190 Millionen Produkte verkauft. Eine Million Verbraucher erhielten ihre Bestellung in zwei Stunden. Vor allem die Einkäufe ausländischer Verbraucher auf Joybuy, der globalen Online-Website von JD, stiegen in diesem Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 198 Prozent und übertrafen damit die Einkäufe des gesamten 1. Novembers im vergangenen Jahr.





Der Singles Day am 11. November galt in China ursprünglich als eine Art Anti-Valentinstag für Alleinstehende. Die Eins in dem Datum symbolisiert die Alleinstehenden. 2009 begann dann Alibaba, seinen Kunden an dem Tag für 24 Stunden hohe Preisnachlässe zu gewähren. Konkurrenten folgten dem Beispiel, womit der 11. November zum größten Shopping-Feiertag des Landes wurde.