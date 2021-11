Chinesische Grundschüler harren wegen Corona-Fall über Nacht in Schule aus

ⓒ YONHAP News

In einer Grundschule im Pekinger Stadtbezirk Chaoyang wurden Schüler über Nacht festgehalten, weil ein Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet wurde.





Laut dem Sender CCTV mussten sich alle Schüler einem Coronatest unterziehen und danach bis zum frühen Morgen des nächsten Tages in ihren Klassenräumen warten, bis das Testergebnis vorlag. Die Eltern warteten vor dem Schultor nervös auf ihre Kinder. Einige hatten in Koffern Kleidung und Nahrung für die Kinder mitgebracht.





Die Schule wurde vorübergehend geschlossen und es wurde auf Online-Unterricht umgestellt. Auch eine Mittelschule in dem betreffenden Bezirk, die der Sohn des infizierten Lehrers besucht, wurde geschlossen. 16 weitere Schulen in Zusammenhang mit einem Impfzentrum im Viertel Laiguangyin wurden ebenfalls vorübergehend geschlossen. In dem Impfzentrum hatte sich der infizierte Lehrer impfen lassen.





In Peking wurden seit Mitte Oktober 35 lokale Übertragungen des Coronavirus bestätigt.





In China gelten strenge Maßnahmen für den Seuchenschutz. Einrichtungen, die von einem Infizierten besucht wurden, werden unverzüglich geschlossen und sämtliche Personen, die ebenfalls dort waren, müssen einen Coronatest machen.





Am 31. Oktober wurde der Vergnügungspark Disney Land in Schanghai sofort gesperrt, nachdem eine Besucherin positiv getestet worden war. Über 34.000 Besucher, die bereits eingelassen worden waren, mussten stundenlang ausharren und sich einem Coronatest unterziehen.