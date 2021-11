Auf dem Weg zum Flughafen (11) 알아서 뭐 하게?

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „알아서 뭐 하게?; araseo mwo hage“

Deutsch: „Wofür möchtest du das wissen?“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





알- Verbstamm des Verbs 알다 für „wissen, kennen“

-아서 Verbendung zur Einleitung einer nachfolgenden Handlung

뭐 Fragewort für „was“

하- Verbstamm des Verbs 하다 für „tun, machen“

-게 nicht-höfliche Satzendung zur Ermittlung der Absicht des Gegenübers





Der Ausdruck „알아서 뭐 하게?“ bedeutet wortwörtlich so viel wie „Was willst du tun, nachdem du das weißt?“ Der Gesprächspartner fragt den Sprecher etwas, was ihn nichts angeht oder er aus Sicht des Sprechers nicht unbedingt zu wissen braucht. Der Sprecher wird sogar skeptisch, aus welchem Grund der Gesprächspartner diese Frage stellt und welche Absichten wohl dahinterstecken könnten. Anstatt also eine Antwort darauf zu geben, fragt der Sprecher mit diesem Ausdruck zurück, der natürlicher auf Deutsch mit „Wofür möchtest du das wissen?“ übersetzbar wäre.

Der Ausdruck klingt eher schroff und abweisend und ist für Gespräche mit Personen, mit denen man nicht vertraut ist, daher nicht angebracht.





Ergänzungen

꿈: Nomen für „Traum“