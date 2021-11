Koreanische Wörter erobern die Welt (außer Deutschland)

ⓒ Getty Images Bank

Letzte Woche haben wir angefangen, über die koreanischen Wörter zu sprechen, die im September im Oxford English Dictionary neu oder überarbeitet aufgenommen worden sind. Heute machen wir da weiter, wo wir unser Gespräch aus Zeitgründen unterbrechen mussten. Angesichts so vieler neuer koreanischer Wörter, die jetzt zur englischen Sprache offiziell dazugehören, fragen wir uns auch, welche koreanischen Wörter den deutschen Sprachschatz bereichern würden, denn laut Duden mangelt es in Deutschland an K-Pop, Hallyu und Hanboks, zumindest sprachlich.