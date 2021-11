TWC entwickelt künstliche Intelligenz für IT-Operationen

ⓒ The White Communication

Das koreanische Unternehmen TWC, oder The White Communication, bietet IT-Betriebslösungen für künstliche Intelligenz (KI) an. Firmenchef Park Min-young:





Die Welt ändert sich rasch. Internetbanken wie Kakao Bank und K-bank ersetzen herkömmliche Banken. Auch die Kommunikationsmethoden entwickeln sich weiter. Dementsprechend müssen sich die Kundenzentren ändern. Wir haben auf die veränderliche Kommunikationsumgebung schnell reagiert. Wir liefern eine Betriebsplattform, die Omnichannel-Hilfsprogramme bereitstellt. Es gibt heute zu viele Kommunikationsprogramme, darunter Online-Foren, Emails und Chatbots. Was immer auch die Form ist, wir wollen den Kommunikationsprozess unter Verwendung von KI vereinfachen, sodass unsere Unternehmensklienten ihren Kunden einfach und bequem antworten können und somit die Geschäftseffektivität steigern.





Unter Omnichannel versteht man die Integration aller Offline- und Online-Kanäle, um eine einheitliche Kundenerfahrung zu ermöglichen. Rasch wachsende Unternehmen und öffentliche Einrichtungen finden es zum Beispiel zunehmend schwierig, Callcenter für Kunden zu betreiben, weil es Probleme beim Ausbau entsprechender Systeme und bei Personal- und Ausbildungsfragen gibt. Die Situation ist für größere Unternehmen ähnlich. Angesichts der Vielfalt der Kommunikationskanäle, die unter anderen Smartphones, Nachrichtenforen und Emails umfassen, ist es schwierig, den Kunden systematisch zu antworten. Der CEO von TWC, Park, arbeitete früher als Marketingdirektor beim koreanischen Webportal Daum, bevor er seine Firma gründete. Er führte eine KI-Betriebslösung mit dem Namen “CloudGate” ein:





Früher wurde eine Betriebslösung in den Desktop-Computer integriert, der mit einem Unternehmen verbunden war. Doch heute sind Cloud-Dienste sehr verbreitet. CloudGate ist unsere Betriebslösung, die für jeden zugänglich ist. Unternehmen, die diesen Cloud-Service benutzen, können sämtliche Kundenanfragen empfangen, egal welche Kommunikationshilfsprogramme sie nutzen. Die Unternehmen können die Histore der Kunden und ihre Tendenzen verwalten. Beim Managen der Kundeninformationen müssen die Nutzer dieser Lösung nicht sieben oder acht Webseiten gleichzeitig öffnen und zwischen ihnen wechseln. Der Service kann die Effektivität um mehr als 30 Prozent erhöhen.





CloudGate ist ein KI-Beratungsservice, der auf Kundenanfragen auf einem einzelnen Bildschirm reagiert, obwohl die Fragen über verschiedene Kanäle empfangen werden. TWC hat die Technologie weiter entwickelt, um auch Stimmenberatung anbieten zu können. Die Unternhmenskunden können so die Kundendaten in verschiedenen Bereichen einschließlich des Marketings und der Markenförderung benutzen. Im vergangenen Monat brachte TWC mit “SellerGate” eine weitere Lösung heraus, die auf kleine und mittelgroße Online-Verkäufer zugeschnitten ist. Der Service unterstützt etwa die Überprüfung von Bestellungen, Rücknahmen und Stornierungen:





Kleine Unternehmen kämpfen in der Pandemie ums Überleben. Sie beginnen typischerweise mit Online-Verkäufen, die anfangs nicht viel kosten. Sie verkaufen Waren auf Shopping-Plattformen wie etwa Navers Smart Store, Cafe24 und Makeshop. Für sie ist es unbequem, alle diese Websites geöffnet zu halten, die Produkte auf den Seiten heraufzuladen, die Kundenanfragen zu beantworten und selber die Waren zu verpacken und zu verschicken. Wenn sie SellerGate nutzen, können sie die Informationen über Produkte, Bestellungen und Kunden auf einmal prüfen.





TWC hat in nur drei Jahren 500 Arbeitsplätze geschaffen:





Wir haben 200 Unternehmenskunden einschließlich Fintech- und Food-Tech-Firmen sowie Behörden als Kunden. 2019 erreichte unser Umsatz 3,1 Millionen Dollar und im vergangenen Jahr 6,3 Millionen Dollar. In diesem Jahr dürfte er auf 13 Millionen Dollar steigen. Die beeindruckende Umsatzsteigerung ist nachvollziehbar, insofern wir der einzige Anbieter von Betriebslösungen mit fortschrittlichen KI-Kapazitäten in Korea sind. Nach der Einrichtung einer Filiale in Japan werden wir Anfang des nächsten Jahres auch eine in Vietnam gründen.





TWC konnte zuletzt Investitionen im Wert von 24 Millionen Dollar anziehen, was zeigt, dass seine Technologie und sein Wachstumspotenzial erkannt werden. Die Firma wurde auch vom Ministerium für kleine und mittlere Unternehmen als eines der vielversprechenden Exportunternehmen 2021 ausgewählt. Sein Ziel ist es, eines der führenden globalen Unternehmen zu werden:





Der Salesforce Tower ist das höchste Gebäude in San Francisco. Die Leute sind mit dem Unternehmen nicht so vertraut. Salesforce ist die weltweit führende Plattform für das Management der Kundenbeziehungen. Das Unternehmen hält seine wichtigste Konferenz mit dem Namen Dreamforce jährlich ab und zieht 17.000 Teilnehmer an. Ich hoffe, unser Unternehmen kann eine große Veranstaltung wie diese in Seoul ausrichten. Auch hoffen wir, einer der wenigen Anbieter für B2B-Lösungen zu werden, die sich zu einem Einhorn-Unternehmen entwickeln.