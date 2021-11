BoA feiert 20. Jubiläum ihres Japan-Debüts mit neuem Album

ⓒ SM Entertainment

Die Sängerin BoA feiert das 20-jährige Jubiläum ihres Japan-Debüts mit einer neuen digitalen Single .





„My Dear“ erschien am 5. November, dem Geburtstag der Sängerin. In dem Lied dankt sie den Fans für deren jahrelange Unterstützung.





BoA debütierte im Mai 2001 in Japan mit der japanischen Version ihres Liedes „ID; Peace B“, das ursprünglich ein Jahr zuvor in Korea veröffentlicht worden war.





Ihr erstes japanisches Album voller Länge „Listen to my Heart“ landete an der Spitze der Oricon-Charts. Damit war sie die erste unter den koreanischen Künstlern, der das gelang.