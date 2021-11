Glamping (oder die Kunst des Abdriftens)

ⓒ Getty Images Bank

In Folge der Corona-Pandemie hat sich der Camping-Trend in Korea noch stärker verbreitet. Für Personen, die aber erst einmal ausprobieren möchten, ob ihnen das Übernachten in der Natur überhaupt liegt, oder die auch in der Natur auf Komfort nicht verzichten möchten, gibt es die Alternative „Glamping“, also Glamourous Camping. Auf den Glamping-Plätzen stehen schon möblierte Zelte bereit, ausgestattet mit den nötigsten Kochutensilien und in manchen Fällen verfügen sie sogar über eine eigene Toilette und Dusche.

Bevor also das bunte Herbstlaub fällt, buchen wir uns für dieses Wochenende schnell ein Zelt für eine Nacht an einem Gebirgsfluss! Den Höhepunkt bildet spätabends das Lagerfeuer, bei dem die Gedanken einfach abschweifen dürfen und man für einen Moment das Nichts-Tun seelisch und körperlich genießen kann.