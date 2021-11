der Tag der Schoko-Sticks

ⓒ Getty Images Bank

Heute ist ein Jubiläum: 25 Jahre „Farmer’s Day“ in Südkorea – und kaum einer hat es bemerkt. Denn statt mit dem heimischen Reisprodukt Garaetteok, einer langen, weißen Tteok-Wurst, beschenken sich die Leute heute lieber gegenseitig mit Pepero, den billigen Schoko-Sticks aus dem Hause Lotte. Diese Konsumprodukte-Firma hat denselben Tag ein Jahr später für seine Marketingaktion als „Pepero Day“ reklamiert, der offiziell als „Tag, um Liebe und Freundschaft zu vermitteln“ vermarktet wird. Inzwischen macht Lotte 50% seines Jahresumsatzes von Schoko-Sticks am und um den 11.11. Eine Packung Pepero oder von Konkurrenten wie Pocky aus Japan kostet weniger als einen Euro, und zugegeben, Schokokeks-Stangen kann man besser in den Kaffee dippen als eine Klebereis-Wurst. Oder steckt vielleicht mehr hinter dieser jungen Tradition als bloßes Naschen von Süßigkeiten?