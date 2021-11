“Rückkehr zur Normalität“ mit Herausforderungen verbunden

ⓒYONHAP News

In Südkorea haben sich seit Beginn der schrittweisen Rückkehr in die Normalität seit 1. November verschiedene Indikatoren zur Corona-Pandemie verschlechtert.





Die Zahl der Corona-Fälle mit schweren Krankheitsverläufen erreicht seit mehreren Tagen einen Höchststand. Auch die Zahl der bestätigten Neuinfektionen befindet sich infolge der Lockerung von Corona-Vorschriften und vermehrten Aktivitäten der Bürger in einem Anstieg.





Laut der Seuchenschutzbehörde wurden um Mitternacht auf den 1. November 2.520 Neuinfektionen gemeldet. In der Woche vom 5. bis 11. November lag der Tagesdurchschnitt bei 2.176.





Am Mittwoch erreichte die Zahl der Fälle mit schweren Krankheitsverläufen mit 460 den Höchststand seit Ausbruch der Pandemie. Am darauf folgenden Tag wurde der Rekordwert mit 473 und am Freitag erneut mit 475 übertroffen. Die Zahl der Schwerkranken stieg am 6. November auf 411 und hält sich seitdem bis 11. November sechs Tage in Folge bei über 400, jedoch mit steigender Tendenz.





Besorgniserregend sind auch die zunehmenden Fälle von Impfdurchbrüchen sowie eine steigende Infektionszahl in allen Altersgruppen. In den zwei Wochen Ende Oktober wurden 17.325 über 18-Jährige positiv auf Corona getestet. Davon hatten sich 48,1 Prozent trotz einer vollständigen Impfung infiziert. In der ersten Novemberwoche stieg der Anteil der Impfdurchbrüche auf 52,9 Prozent. In der zweiten Septemberwoche hatte er lediglich 12 Prozent betragen.





Die Regierung hat für den Fall eines drastischen Anstiegs der Infektionszahlen Maßnahmen für den Ausbau der Behandlungs- und Bettenkapazitäten ergriffen. Von den landesweit rund 1.120 Intensivbetten ist etwa die Hälfte noch frei. Demnach reichen die Kapazitäten für täglich bis zu 500 Schwerkranke aus. Angesichts der derzeit steigenden Zahlen ist die Seuchenschutzbehörde jedoch alarmiert.





In Zusammenhang mit den Impfdurchbrüchen hieß es von der Seuchenschutzbehörde, dass bei den früh geimpften Bevölkerungsgruppen die Impfwirkung allmählich nachlasse. Es werde ein Impfplan für Auffrischungsimpfungen überprüft.