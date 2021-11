Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News, BIG HIT MUSIC

Bis vergangenes Wochenende war es noch sehr herbstlich, so dass es tagsüber sogar noch etwas warm war. Aber am Mittwoch dieser Woche fiel in Seoul offiziell der erste Schnee, und es ist plötzlich winterlich kalt geworden. Offiziell hat der Winter aber noch nicht Einzug gehalten. Das Wetteramt definiert den ersten Tag, an dem die Temperaturen im Tagesdurchschnitt nicht mehr auf über 5 Grad Celsius stiegen, nachdem sie unter 5 Grad gefallen waren, offiziell als Winter. Den offiziellen ersten Schnee in Seoul gab es am Mittwoch. Am Vortag lagen die durchschnittlichen Temperaturen im ganzen Land bei 7,2 Grad. Deshalb konnte der Mittwoch noch nicht als Winterbeginn bezeichnet werden. Aber nach den 24 jahreszeitlichen Einteilungen ist der Tag des Winterbeginns, der dieses Jahr auf den 7. November fiel, bereits vorbei, und in vielen Regionen einschließlich der Hauptstadt Seoul fiel bereits der erste Schnee, so dass viele denken, dass wir uns schon im Winter befinden. Den offiziellen ersten Schnee gab es am Mittwoch dieser Woche. Aber bereits am Vortag hat es an den Bergen Bukhan, Gwanak und Dobong in Seoul Schneeregen gegeben. Deshalb stellten viele Netzbürger die Frage, warum dies nicht der erste Schnee in Seoul war. Offiziell als erster Schnee in Seoul registriert wird der Schnee, der an der Wetterstation in Songwol-dong im Stadtbezirk Chongno-gu von den Mitarbeitern des Wetteramtes mit bloßen Augen beobachtet wird. Dieses Jahr fiel der erste Schnee in Seoul 30 Tage früher als letztes Jahr und 10 Tage früher als im Schnitt in den letzten 30 Jahren.





Tiktok ist ein Videoportal für die Lippensynchronisation von Musikvideos und anderen kurzen Videoclips, das zusätzlich Funktionen eines sozialen Netzwerks anbietet. Mit dieser Ende September 2016 gegründeten chinesischen Video-Plattform können die Nutzer kurze, selbstgedrehte Videos aufnehmen und sie mit Musik von bekannten Songs oder Filmszenen unterlegen. Tiktok Korea hat zusammen mit einem südkoreanischen Musik-Startup die K-Pop-Videodaten auf der Plattform Tiktok analysiert. Danach zeigten die K-Pop-Contents auf Tiktok in den letzten drei Jahren einen explosiven Zuwachs. 2019 betrug die Anzahl der K-Pop-Videos auf Tiktok 33,5 Millionen. Mit Stand von September dieses Jahres lag sie bei 97,87 Millionen und stieg damit um fast das Dreifache. 92,8% davon wurden im Ausland erstellt. Indonesien belegte mit einem Anteil von 16,4% Rang 1. Danach folgten die Philippinen mit 13,5% und die USA mit 8,7%. Südkorea stand mit 7,2% an vierter Stelle. Ein Mitarbeiter von Tiktok Korea sagte, auf das rasante Wachstum der Anzahl von K-Pop-Inhalten und ihre Globalisierung scheine die Eigenschaft der Tiktok-Plattform, auf der jeder leicht Videos erstellen und diese mit anderen teilen kann, großen Einfluss ausgeübt zu haben. Einfluss hatten auch sogenannte Hashtag Challenges, die bei K-Popsängern als ein wichtiges Mittel für ihre Comeback-Promotion einen festen Platz eingenommen haben. Das Interesse der Netzbürger zog auch das Ergebnis auf sich, dass auf Tiktok BTS die K-Pop-Band mit der größten Follower-Zahl ist. Die K-Pop-Band, die in den letzten sechs Monaten bei der Follower-Zahl die größte Steigerungsrate zeigte, ist STACY. Ihre Follower-Zahl ist dank der Hashtag-Challenge für ihren Song ASAP in sechs Monaten um das Fünffache gestiegen.





Das Interesse der Netzbürger zog auch die Nachricht auf sich, dass in den letzten zwei Jahren aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie die Zahl der Reisegesellschaften um über 1.300 geschrumpft ist, während die Zahl der Campingplätze um mehr als 400 zugelegt hat. Der Rückgang der Zahl der Reisebüros ist darauf zurückzuführen, dass wegen der Corona-Pandemie die Grenzen vieler Länder geschlossen wurden und so Auslandsreisen de facto unmöglich wurden. Die Zahl der Campingplätze ist gestiegen, weil sie den Vorteil haben, dass man sich mit der Familie oder mit Bekannten unter sich in einem gesonderten Raum ausruhen und im Freien die Freizeit genießen kann, während man entsprechend den Abstandsregeln im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen zu anderen Menschen Abstand hält. Nach Informationen des Koreanischen Reiseverbandes liegt die Zahl der Reiseunternehmen mit Stand von Ende September dieses Jahres bei 21.231. Sie ist damit im Vergleich zu Ende September 2019 um 1.378 oder um 6,1% geschrumpft. Im selben Zeitraum ist die Zahl der Campingplätze von 2.357 auf 2.804, damit insgesamt um 447 oder 19 % nach oben geklettert. Dazu zählen sowohl gewöhnliche Campingplätze als auch Autocampingplätze. Hana Tour, die größte Reisegesellschaft in Südkorea, verzeichnete auch im dritten Quartal dieses Jahres ein Geschäftsdefizit in Höhe von 26,5 Milliarden Won, umgerechnet rund 22,5 Millionen Dollar. Ihre Mitarbeiterzahl lag vor der Corona-Pandemie bei über 2.000 und ist gegenwärtig auf rund 1.200 zurückgegangen.