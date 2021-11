Koreanisches Rennnpferd “Knicks Go” siegt in San Diego

ⓒ YONHAP News

Das der Korea Racing Authority (KRA) zugehörige Rennpferd Knicks Go hat den Breeders Cup gewonnen.





Bei der höchstdotierten amerikanischen Galopprenn-Serie in San Diego, Kalifornien belegte Knicks Go den ersten Platz in der Kategorie Classic. Das koreanische Rennpferd schaffte die 1,25 Meilen in 1:59,57 Sekunden. Knicks Go hatte vom Start weg in Führung gelegen.





Der mit sechs Millionen Dollar dotierte Breeders Cup wird auch als Olympiade der Pferderennen bezeichnet. Der Sieger erhält 3,12 Millionen Dollar Preisgeld.





Knicks Go wurde im Jahr 2017 bei einer Auktion in den USA für 87.000 Dollar ersteigert. Die Korea Racing Authority hatte für die Auswahl eine selbst entwickelte Technik für die Ermittlung des Potenzials des Rennpferds eingesetzt. Knicks Go ist männlich und fünf Jahre alt. Im Januar siegte es beim Pegasus World Cup, einem amerikanischen Pferderennen für Vollblüter, das im Gulfstream Park in Florida ausgetragen wird.