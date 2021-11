Lage in Myanmar verschlechtert sich zusehends

ⓒ YONHAP News

Seit dem Militärputsch im Februar in Myanmar geht es nach Angaben der Vereinten Nationen immer mehr Menschen in dem Land zunehmend schlechter.





Der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths veröffentliche am Montag eine Erklärung, wonach sich die Lebenslage der Menschen in Myanmar in Folge zunehmender Konflikte und Misswirtschaft dramatisch verschlechtert habe. Mehr als drei Millionen Menschen benötigten lebensrettende Unterstützung. Die Militärregierung wurde dazu aufgefordert, Hilfsorganisationen ungehinderten Zugang zu Menschen in Not zu gewähren. Griffiths veröffentlichte seinen Appell während einer inoffiziellen Sicherheitsratssitzung zu Myanmar, die von Großbritannien beantragt wurde.





Der Sprecher der Vereinten Nationen, Stephane Dujarric, sagte, die Parlamentswahlen im vergangenen Jahr, die einen klaren Sieg des demokratischen Lagers brachten, seien von internationalen Beobachtern als frei und fair beurteilt worden. Die UN forderten die Militärregierung in Myanmar dazu auf, den Willen der Bevölkerung zu respektieren und das demokratische System in dem Land wiederherzustellen.





Der stellvertretende britische UN-Botschafter James Kariuki sagte vor der Sitzung, London sei besonders besorgt über die Lage im Nordwesten Myanmars. Man sei besorgt, dass die verstärkten militärischen Aktionen in dem Gebiet die Situation in Rakhine spiegelten, wo es 2017 zu Gräueltaten und Vertreibungen der muslimischen Rohingya-Minderheit gekommen war.





Auch Griffiths äußerte bei seinem Appell Sorge um die Lage im Nordwesten. In Chin, Sagaing und in Magwe würden die Kämpfe zwischen der Armee und bewaffneten ethnischen Bevölkerungsgruppen an Intensität zunehmen. Über 37.000 Menschen seien in diesen Gebieten erneut auf der Flucht. Mehr als 160 Gebäude wie Kirchen und Büros von humanitären Organisationen seien in Brand gesteckt worden.