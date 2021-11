ⓒ Friedhelm Albrecht

You Jae Lee ist Professor für Koreanistik an der Universität Tübingen. Dort beschäftigt er sich unter anderem mit Migrationsbewegungen . Vor wenigen Tagen ist sein neues Buch „Glück auf - Lebensgeschichten koreanischer Bergarbeiter in Deutschland!” erschienen.

Im Interview mit dem „Treffen zweier Welten” erzählt You Jae Lee, warum es so schwierig war, koreanische Bergarbeiter in Deutschland zu finden, warum das Thema für ihn ein sehr persönliches ist, und warum nicht die Schufterei in den Stollen für viele Bergarbeiter schwierig war, sondern die Zeit danach.