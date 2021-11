Campen im Auto

ⓒ Getty Images Bank

Das Campen mit einer Übernachtung im Auto-Kofferraum heißt auf Koreanisch „Chabak(차박)“, also wortwörtlich „Auto-Übernachtung“, und liegt seit der Corona-Pandemie noch stärker im Trend. Einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil braucht man hierfür nicht. Zwei Personen können auch in einem gewöhnlichen Auto schlafen, wenn die Rücksitze umgeklappt werden. Bevor es zu kalt wird, wagen wir also dieses Wochenende noch einmal eine Übernachtung im Freien!

Beliebt unter den Auto-Campern ist zum Beispiel das Dorf Anbandegi, das vor allem für seinen im Hochland angebauten Chinakohl bekannt ist. In einer klaren Nacht kann man hier unter dem schönsten Sternenhimmel übernachten! Wer in Seoul wohnt und das Auto-Campen erst einmal ausprobieren möchte, sollte vielleicht einen Stellplatz im Camping-Wald Jungnang in Seoul buchen. Hier gibt es auch Toiletten und Camping-Ausstattung kann zur Not noch gekauft oder geliehen werden.