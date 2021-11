Die alte Frau mit dem Bohnenmus und der Tiger

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da lebte tief in den Bergen eine alte Frau. Ihr Lieblingsessen war roter Bohnenbrei. Also baute sie jedes Jahr rote Bohnen an. Doch nicht nur der Anbau der roten Bohnen, auch die Zubereitung des roten Breis gelang ihr stets vortrefflich.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Eines Tages tauchte ein gewaltiger Tiger vor ihr auf. Sie erschrak.

„Gut, dass ich dich getroffen habe!“, rief der Tiger. „Ich war schon am Verhungern, da kommst du mir gerade recht!“

Die alte Frau hatte furchtbare Angst, doch sie nahm all ihren Mut zusammen und rief:

„Du bist du gewiss der Einzige, der meinen weltberühmten Brei noch nicht probiert hat! Wenn diese roten Bohnen geerntet sind, werde ich dir zur Wintersonnenwende einen fabelhaften roten Bohnenbrei kochen.“

Der Tiger versprach, zur Wintersonnenwende wiederzukommen. Dann kehrte er in die Berge zurück.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Es kam der Morgen der Wintersonnenwende. Sie stand früh auf, um den roten Bohnenbrei zuzubereiten. Der Geruch des leckeren Breis strömte durchs ganze Haus.

Da kam die kleine Kastanie zur Tür herein.

„Guten Tag, Großmütterchen! Ich bin gekommen, um deinen roten Bohnenbrei zu probieren. Mm, es riecht schon gut.“

Sodann erschienen der kleine Handbohrer, die Strohmatte, der Stößel und das Tragegestell.

„Bedient euch! Es ist für alle genug da!“, sagte die alte Frau und erzählte von ihrer Sorge wegen des Tigers.

„Dieser schreckliche Tiger! Was können wir nur tun?“, fragten sie sich.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Inzwischen war der Tiger aufgewacht und schnupperte.

„Hmm, ist das nicht der Geruch von rotem Bohnenbrei? Heute muss Wintersonnenwende sein. Heute ist der Tag, an dem ich den besten roten Bohnenbrei der Welt und anschließend die alte Frau verspeisen werde.“





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Der Tiger beugte sich vor, um den schweren gusseisernen Deckel anzuheben.

In diesem Augenblick kam die kleine Kastanie, die sich im heißen Ofen versteckt gehalten hatte, hervor und schlug dem Tiger ins Gesicht.

„Argh, was ist das?“

Bevor er herausfinden konnte, was ihn ins Gesicht geschlagen hatte, schoss der kleine Bohrer, der sich in der Küche versteckt hatte, aus dem Versteck und begann, dem Tiger in den Rücken zu stechen. Benommen humpelte er zur Küchentür. Aber da sprang der Stößel hervor und begann, gnadenlos auf den Tiger einzuprügeln.

Der Tiger ergriff die Flucht.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

„Großmütterchen, nun musst du nicht mehr um dein Leben fürchten. Der Tiger ist fort!“

Die alte Frau rief: „Ich danke euch allen! Ihr habt mir das Leben gerettet!“

Und jedes Jahr zur Wintersonnenwende kochte die alte Frau roten Bohnenbrei, um ihn mit ihren lieben Freunden zu teilen.