20 Jahre K-Pop-Hallyu

ⓒ SM Entertainment

Es ist schon fast 20 Jahre her, als die Solosängerin Boa als erste koreanische Sängerin auf den Spitzenplatz der japanischen Orikon-Charts gekommen war. Es war vielleicht der Beginn von K-Pop-Hallyu.

Mit dem Erfolg von Boa konnten weitere Sänger wie Girls Generation, Kara, Bigbang, 2PM und weitere sich in Japan vorstellen und beliebt werden. Sieben Jahre später, also 2009, schaffte die gleiche Sängerin Boa als erster koreanischer Sänger den Einstieg in die US-Billboard Main Album Charts “Billboard 200”. Genauer besetzte sie Platz 127. Im gleichen Jahr waren dann noch Wondergirls auf Platz 76 der Hot 100 gekommen. Aber trotz dieser Erfolge einzelner koreanischer Interpreten schienen die Billboard-Charts wie eine hohe Mauer zu sein, die nicht leicht zu überwinden ist.

2012 folgte ein weiterer Meilenstein. Sänger Psy schaffte mit “Gangnam Style” und Nachfolgern wie “Gentleman” den Einstieg in die Hot 100. “Gangnam Style” kam sogar auf Platz zwei und war ein Welthit. Nachdem Psy nun den Weg für den K-Pop in den USA geebnet hatte, konnten sich seine Kollegen den Weltmarkt richtig vorknöpfen.

BTS, EXO, Blackpink, Twice, NCT, Seventeen – es sind koreanische Gruppen, die inmitten der globalen Popwelt stehen. Diese Gruppen sind nicht nur als Sänger tätig und stellen ihre Musik vor, sondern wollen verschiedene Services anbieten. Zum Beispiel werden von Agenturen Metaverse-Contents produziert und dafür arbeitet man mit IT-Firmen zusammen. K-Pop ist damit längst nicht mehr nur Musik, sondern will den Lifestyle allgemein beeinflussen.