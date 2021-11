Wie hat sich der K-Pop nach Covid-19 verändert?

ⓒ Big Hit Music

Covid-19 hat auch den K-Pop stark beeinflusst und in den vergangenen zwei Jahren haben sich verschiedene Merkmale herausgeprägt.

Das erste Schlüsselwort, das den Einfluss von Corona am besten zum Ausdruck bringt, ist wohl “Online-Konzert”. Sänger, die bisher an Offline-Konzerte gewöhnt waren, mussten sich etwas einfallen lassen, um ihre Musik an die Frau und den Mann zu bringen. Es galt somit, auch online etwas bieten zu können. Es wurden auf kreative Weise Events geschaffen, woraus sich neue Methoden und Technologien entwickelten.

Da ein Fantreffen nicht möglich war, versuchten die Stars online mit ihren Fans zu kommunizieren. Per Video-Telefonie sprachen sie mit ihren Fans. Die Fans vergaßen nicht, solche Momente aufzunehmen und ins Internet zu stellen. Weitere Contents wurden also erneut produziert und verbreitet. Es setzte sich als eine Art Spiel fort und neue Contents wurden am laufenden Band kreiert.

Auch wenn wirkliche Treffen wieder vorstellbar sein werden, werden wohl solche Trends und die neue K-Pop-Kultur nicht so schnell verschwinden.