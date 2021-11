bugAboo gibt gleich nach Debüt US-iHeart Radio Interview

ⓒ A team Entertainment

Die koreanische Girlgroup bugAboo hat gleich nach ihrem Debüt dem US-Radiosender iHeart Radio, genauer iHeart Radio Chicago, ein Interview gegeben.

Die Gruppe besteht aus sechs Mitgliedern und debütierte am 25. Oktober. Das Video zum Debütsong “bugaboo” wurde bereits über 10 Millionen Mal gesehen und nicht nur in-, sondern auch ausländische Medien sind an dieser Gruppe sehr interessiert.