Aegyo: zu süß, um wahrhaftig zu sein

Vor zwei, drei Wochen sprachen wir über neue koreanische Wörter im Oxford English Dictionary (OED). Eins der neuen Wörter ist Aegyo, was wörtlich nicht so einfach zu übersetzen ist und daher erklärt werden muss. Als Nomen kursiert es im englischsprachigen Raum schon seit 1997, als Adjektiv seit 2007. Es bezeichnet eine Art von Verhalten irgendwo zwischen weiblichem Charme, mädchenhaften Unschuldsposen und kindischen Albernheiten, das auch männliche K-Pop-Stars gezielt einzusetzen verstehen. Eigentlich geht es sogar noch darüber hinaus, man könnte es mit leichter Übertreibung als eine sprachliche Subkultur verstehen. Gehen wir heute einmal der Sache nach und begeben wir uns in diese Sphäre der Populärkultur!