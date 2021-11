König Sejong, vierter König der Joseon-Zeit, ist vor allem als Schöpfer der koreanischen Schrift Hangeul bekannt. Doch darüber hinaus werden ihm weitere Errungenschaften zugeschrieben: die Erfindung des astronomischen Instruments Honcheonui혼천의, der Wasseruhr Jagyeokru자격루 sowie der Sonnenuhr Angbuilgu앙부일구. Zudem verbesserte er die Effizienz des Druckprozesses durch die Einführung neuer Schriftarten und er schrieb zu unterschiedlichen Themen wie Geschichte, Landwirtschaft, Medizin und Musik. Er verbesserte ebenso das Messsystem und ließ die Artilleriewaffen erneuern. Zu seinen zahlreichen Leistungen zählen aber auch seine musikalischen Beiträge.





25 Jahre nach der Thronbesteigung König Sejongs litt das Land noch immer an den Folgen der Unruhen, die der Fall des Goryeo-Reiches und der Aufstieg der Joseon-Dynastie mit sich gebracht hatten. Während dieser turbulenten Zeiten waren viele Musikinstrumente für die königliche Hofmusik zerstört worden und es fehlte ebenfalls an Musikern, die darauf spielen konnten. Das erkannte auch König Sejong, der daraufhin dem Gelehrten Park Yeon den Auftrag erteilte, Musiktheorien zusammenzutragen und diese Instrumente wiederherzustellen. Eines der dabei wiederentdeckten Musikstücke ist die Schreinmusik „Munmyo Jeryeak“문묘제례악, eine Sammlung von Musikstücken, die während der Gedenkriten für die chinesischen und koreanischen Gelehrten gespielt wurde.





Bei der koreanischen Hofmusik werden zwischen drei verschiedenen Arten unterschieden: Aak아악, Dangak당악 und Hyangak향악. Sowohl die Hofmusik Aak als auch Dangak stammten ursprünglich aus China. In der Regel wurde Aak zu Gedenkriten oder königlichen Zeremonien aufgeführt, während Dangak zu Palastfeiern gespielt wurde. Von der Aak-Musik ist nur noch das Munmyo Jeryeak erhalten geblieben und von der Dangak-Musik gibt es heute nur noch die Stücke „Boheoja“보허자 und „Nagyangchun“낙양춘. Bei der Aak-Musik kommen Musikinstrumente zum Einsatz, die man selten bei anderen Hofmusikstücken sieht. Und beim Singen wird jeder Note ein Schriftzeichen zugeordnet, während die Musik einen einheitlichen Rhythmus aufweist. Für gewöhnlich zeichnet sich die traditionelle koreanische Musik durch kunstvolle Veränderungen in Tonhöhen, Rhythmen und Melodien aus, doch das Aak-Musikstück Munmyo Jeryeak ist frei von solchen ausschmückenden Elementen und schlägt stattdessen nur einen Ton an.





Zu Zeiten von König Sejong wurde die Hofmusik Aak nicht nur zu Gedenkenriten für die Gelehrten aufgeführt, sondern auch für die königlichen Ahnenriten im Jongmyo-Schein. König Sejong zweifelte jedoch an, ob es richtig sei, die ursprünglich aus China stammende Aak-Musik für die verstorbenen Joseon-Könige zu spielen, die zu ihren Lebzeiten viel lieber der in Korea entwickelten Hofmusik Hyangak gelauscht hatten. König Sejongs dritter Sohn, Prinz Suyang수양 und später König Sejo, erinnerte sich an die Zweifel seines Vaters und so ließ er nach seiner Thronbesteigung die Musikstücke Botaepyeong보태평 und Jeongdae’eop정대업, die zu königlichen Feiern aufgeführt wurden, für die Zeremonien im Jongmyo-Schrein umschreiben.





Sowohl das Musikstück Botaepyeong als auch das Musikstück Jeongdaeeop setzen sich aus 11 Sätzen zusammen. Mit dem Botaepyeong, was sinngemäß mit „Zeiten der Prosperität“ übersetzt werden kann, wurden die wissenschaftlichen Errungenschaften der vergangenen Könige gelobt, während das Jeongdaeeop ihre militärischen Erfolge feierte. Joseons politische Philosophie basierte auf dem Konfuzianismus und die Ritualmusik spielte eine wichtige Rolle in der konfuzianischen Philosophie, die großen Wert auf Ordnung und Harmonie legte. Die Ritualmusik war wohl für König Sejong sowie König Sejo so wichtig gewesen, weil sie damit beabsichtigten, eine gute Beziehung zum Himmel und zu ihren Vorfahren herzustellen sowie über die Musik Harmonie in das Leben ihrer Untertanen zu bringen. Wenn der König seinen Palast verließ, um die Gedenkriten zu veranstalten, wurde das Musikstück Daechwita대취타 gespielt. Dieses wurde vor allem in jüngster Zeit einem breiteren Publikum bekannt, als das BTS-Mitglied Suga ein Lied unter demselben Titel veröffentlichte.





Musik