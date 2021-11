Thailand wegen Abschiebung eines Kambodschaners in der Kritik

ⓒ YONHAP News

Thailand ist wegen der Abschiebung von Regierungskritikern aus Kambodscha in die Kritik geraten.





Das Asien-Pazifik-Büro des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) veröffentlichte am Montag einen Bericht, in dem das Vorgehen der thailändischen Regierung angeprangert wird. Weniger als zehn Tage nach der Abschiebung von zwei Regierungskritikern aus Kambodscha habe Bangkok erneut einen weiteren Flüchtling aus Kambodscha in sein Land zurückgeschickt. Mit einem solchen Vorgehen verstoße Thailand eindeutig gegen das Verbot der Zwangsrepatriierung in ein Land, in dem das Leben der Schutzsuchenden gefährdet wäre.





Laut Angaben des UN-Flüchtlingskommissariats wurde der dritte, zwangsrepatriierte Kambodschaner am Freitag letzter Woche festgenommen. UNHCR habe daraufhin die thailändische Behörde darauf aufmerksam gemacht, dass der Kambodschaner den Flüchtlingsstatus innehabe und wegen Bedenken hinsichtlich seiner Sicherheit nicht in seine Heimat zurückgeschickt werden dürfe. Der Flüchtling wurde trotz dieser Warnung den Tag darauf in seine Heimat zurückgeschickt.





Das Flüchtlingskommissariat äußerte starke Bedenken gegenüber der Zwangsrepatriierung von Flüchtlingen aus Kambodscha, die nach ihrer Rückkehr mit schweren Strafen rechnen müssten. Reuters berichtete unter Bezugnahme auf einen Polizeibeamten, dass die drei abgeschobenen Kambodschaner wegen des Vorwurfs der Verschwörung und Anstiftung festgenommen wurden. Wie bekannt wurde, waren die betreffenden Personen in ihrem Land Mitglieder einer aufgelösten Oppositionspartei.





Laut AFP haben Thailand und Kambodscha 2018 ein Abkommen für die gegenseitige Übergabe von Geflüchteten abgeschlossen. Der für Asien zuständige Direktor der Menschrenrechtsorganisation Human Rights Watch Phil Robertson sagte gegenüber Reuters, dass im Zuge der Umsetzung dieses Abkommens die Rechte der Flüchtlinge übergangen würden.