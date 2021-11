Taiwan investiert in moderne Waffen

ⓒ Getty Images Bank

Angesichts der wachsenden Bedrohung durch China unternimmt Taiwan energische Schritte für den Ausbau seiner Verteidigung. Wie Medien berichteten, hat das Parlament der Inselrepublik einen von der Regierung eingereichten Entwurf für ein Sonderbudget in Höhe von 240 Milliarden Taiwan-Dollar für die Verstärkung der Kampfbereitschaft des Militärs verabschiedet.





Das Budget ist dafür vorgesehen, bis 2026 verschiedene Raketen, unbemannte Kampfflugzeuge und Tarnkappenschiffe in Dienst zu stellen. Dazu gehört auch der unbemannte Lenkflugkörper Hsiung Feng-2E mit einer Reichweite von 1.200 Kilometern, mit dem Taiwan dazu imstande wäre, Ziele im Innersten der Volksrepublik wie Guangzhou und Schanghai anzugreifen.





Zu dem Projekt für den Ausbau der Kampfkraft gehört auch die Stationierung der Mittelstrecken-Überschallrakete Hsuing Feng 3 an den Küsten des Landes auf mobilen Trägern. Hsuing Feng 3 ermöglicht, sowohl landgestützte Ziele als auch Ziele auf dem Meer zu zerstören. Daüber hinaus sollen auch die sogenannten Selbstmorddrohnen Chien Hsiang sowie Exemplare des Jagdbombers der taiwanesischen Luftwaffe Ching-Kuo in Stellung gebracht werden. Das Jagdflugzeug ist damit imstande, über 1000 Sprengköpfe abzuwerfen und Pisten in der Küstengegend im Südosten Chinas zu zerstören.





Die taiwanesische Führung unter Präsidentin Tsai Ing-wen treibt eine Aufrüstung ihres Waffenarsenals voran, um im Konflikt mit China ein Gleichgewicht herzustellen. Mit Unterstützung der USA wurden neue Waffen, darunter M1A Panzer und Mehrfachraketenwerfer M142, gekauft und eigene Systeme entwickelt.