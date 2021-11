Profigolferin Ko Jin-young feiert zum Saisonabschluss weiteren Sieg

ⓒ YONHAP News

Profigolferin Ko Jin-young hat bei den CME Group Tour Championship einen dramatischen Sieg errungen. Beim Saison-Abschluss in Naples, Florida kämpfte sich Ko mit einer Spitzenrunde am vierten Tag in Führung. Auf der gesamten Runde blieb sie bogeyfrei, schlug neun unter Par und gewann das Turnier mit insgesamt 23 unter Par vor der Japanerin Nasa Hataoka.





Ko Jin-young wurde mit ihrem Sieg auch gleichzeitig zum “Race to the CME Globe Champion“ gekürt. Das Race to the CME Globe ist ein saisonübergreifender Punktewettbewerb, bei dem LPGA-Mitglieder bei jedem offiziellen LPGA-Turnier Punkte sammeln, um sich für die CME Group Tour Championship am Saisonende zu qualifizieren. Das Teilnehmerfeld umfasst die besten 60 Spielerinnen der Punktetabelle. Die Spielerin, die die CME Group Tour Championship gewinnt, wird zum "Race to the CME Globe Champion" ernannt.





Mit dem Gewinn des mit 1,5 Millionen Dollar höchstdotierten Preises im gesamten Damengolf ist Ko Jin-young auch Preisgeldkönigin der Saison geworden. Insgesamt hat sie Preisgeld in Höhe 3.502.161 Dollar auf dem Konto. Darüber hinaus konnte sich die 25-Jährige den Rolex Player of the Year Award sichern.





In der nun zu Ende gegangenen Saison der LPGA-Tour hat Ko bei fünf Turnieren triumphiert, darunter bei den BMW Ladies Championship und Volunteers of America Classics. Insgesamt hat sie 12 LPGA-Titel gewonnen. Im Preisgeld-Ranking eroberte sie das dritte Jahr in Folge den Spitzenrang.