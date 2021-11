Südkoreas Shorttrack-Mannschaft feiert Weltcup-Erfolge

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Shorttrack-Mannschaft hat beim dritten Weltcup der Saison im ungarischen Debrecen mit einem ersten, drei zweiten und einem dritten Platz abgeschlossen.





Hwang Dae-heon schaffte es als einziger ganz oben aufs Podest. Im Finale des Männer-Einzel über 1000-Meter am heutigen Montag erreichte der Südkoreaner in 1:25,425 Minuten als erster das Ziel vor Pasacal Dion aus Kanada. Hwang hatte nahezu auf der gesamten Strecke zurückgelegen, war dann aber in der letzten Runde in Führung gezogen. Der 22-Jährige schaffte es damit in der aktuellen Saison bei drei Weltcups in Folge ganz oben aufs Podest. Beim ersten Weltcup hatte er über 1000 Meter und beim zweiten Weltcup über 500 Meter gewonnen.





Bei den Frauen belegte Choi Min-jeong über 1000 Meter den zweiten Platz. Nach einer starken letzten Runde kam sie zwar als Dritte ins Ziel, da die Zweite Courtney Sarault aus den USA disqualifiziert wurde, wurde Choi der zweite Platz zugesprochen. Die 5000-Meter-Staffel der Männer kam ebenfalls auf den zweiten Platz. In der gemischten Staffel über 2000 Meter reichte es nur für Platz fünf, nachdem Park Jang-hyeok gestürzt war.