Eisschnellläufer Kim Min-seok erreicht erneut Weltcup-Podium

Bei den Eisschnellläufern konnte Kim Min-seok den zweiten Wettbewerb in Folge das Podium erreichen. Beim zweiten Weltcup in Stavanger Norwegen belegte der Südkoreaner über 1500 Meter in der Division A den dritten Platz mit einer Zeit von 1:45,656 Minuten. Die Woche davor hatte Kim beim Weltcup in Polen triumphiert.





Mit insgesamt 108 Weltcup-Punkten ist Kim auf der Weltrangliste hinter dem Chinesen Ning Zhongyan auf Platz zwei vorgerückt. Die Weltcupstationen im Shortrack und Eisschnelllauf dienen als Qualifikationswettkämpfe für die Winterspiele in Peking.