Wer wird Lotto-Millionär?

So kontrovers die Handlung der Netfilx-Serie „Squid Games“ auch sein mag – wer träumt nicht auch von so einem Hauptgewinn von 45,6 Milliarden Won, umgerechnet etwa 34 Millionen Euro? Fast so viel hat vor fast zwanzig Jahren tatsächlich ein Koreaner bzw. eine Koreanerin einmal beim koreanischen Lotto gewonnen, und zwar rund 40 Milliarden Won, also fast 30 Millionen Euro. Dieser einmalig hohe Jackpot ist beim südkoreanischen „Nanum Lotto“ mit sechs Richtigen aus 45 Zahlen heutzutage kaum noch möglich, seitdem die Gebühr pro Tippfeld kurz danach auf die Hälfte gesenkt wurde (auf 1000 KRW). Doch seit 2007 hat sich die Zahl der verkauften Lotto-Tickets fast verdoppelt, auch online kann man inzwischen mitspielen und sich per KI sogar aussichtsreiche Tippzahlen vorgeben lassen. Von der Gewinnsumme kassiert der Staat übrigens, anders als in Deutschland, ein Drittel als Gewinnsteuern ein. Es gibt also auf jeden Fall immer einen Gewinner!