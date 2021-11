BTS räumen bei den American Music Awards Preise ab

ⓒYONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS ist bei den American Music Awards (AMA) mehrfach ausgezeichnet worden.





Die südkoreanische Boygroup wurde in der Hauptkategorie der renommierten Musikpreisverleihung als „Künstler des Jahres“ ausgezeichnet. Zudem gewannen die sieben Musiker die Trophäen in den Kategorien „Beste Popgruppe“ und „Bester Popsong“.





BTS sind die ersten koreanischen Sänger und ersten Musiker aus Asien, die den Preis in der Königskategorie der AMA gewonnen haben. In dieser Kategorie setzten sie sich gegen Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, The Weeknd und Taylor Swift durch.





Bei der Preisverleihung am vergangenen Wochenende in Los Angeles führten BTS mit Coldplay ihre gemeinsame Single „My Universe“ vor. Zum Abschluss der Live-Show trat die Band noch einmal auf die Bühne und gab ihren Song „Butter“ zum Besten.





Mit „Butter“ hatte BTS in diesem Jahr zehn Wochen lang die Billboard Main Single Chart „Hot 100“ angeführt. Auch die Lieder „Permission To Dance“ und „My Universe“ erreichten den Spitzenplatz der Hitparade.





Es heißt, dass der kommerzielle Erfolg und Popularität als wichtige Kriterien der AMA für BTS vorteilhaft gewesen seien.





Koreanische Inhalte feiern in der letzten Zeit in verschiedenen Bereichen weltweit große Erfolge. Der Film „Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho wurde letztes Jahr bei den Academy Awards vierfach ausgezeichnet. Die Schauspielerin Yoon Yuh-jung gewann den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in dem Film Minari. Koreanische Serien wie „Squid Game“ und „Hellbound“ führen die globalen Netflix-Charts an.