Samsung Electronics baut weitere Chipfabrik in Texas

Samsung Electronics will für 17 Milliarden Dollar eine weitere Chipfabrik in den USA bauen.





Das Unternehmen teilte mit, dass Taylor in Texas als Standort für die zweite Halbleiteranlage in den USA ausgewählt worden sei. Der Baubeginn sei für die erste Hälfte 2022 geplant, mit dem Ziel, die neue Anlage in der zweiten Hälfte 2024 betriebsbereit zu machen. Samsung hatte auch Arizona und New York als mögliche Standorte für das neue Werk in Erwägung gezogen. Auf Taylor fiel die Wahl offenbar wegen besonderen Anreizen, die die Stadt geboten hatte.





Taylor liegt 25 Kilometer von der Chipfabrik von Samsung in Austin entfernt. Die Nähe der beiden Standorte ermöglicht es, Infrastruktur und Ressourcen zu teilen. Im Umfeld befinden sich zudem Zentralen und Institute von führenden Unternehmen der Halbleiterindustrie wie Dell, AMD ARM und Qualcomm.





Das neue Werk wird auf einer Fläche von mehr als fünf Millionen Quadratmetern errichtet. Samsung plant dort Produkte auf der Basis fortgeschrittener Systemtechnologie für mobile Anwendungen, den Mobilfunkstandard 5G sowie für Hochleistungsrechner und künstliche Intelligenz herzustellen.





Die Fabrik wird zusammen mit der Produktionslinie im südkoreanischen Pyeongtaek als Schlüsselstandort für das Erreichen von Samsungs „Vision 2030 für System-Halbleiter“ dienen. Gemäß dieser Vision will der weltgrößte Hersteller von Speicherchips bis 2030 auch bei System-Halbleitern, einschließlich Auftragsfertigung (Foundry) weltweit in Führung gehen. Auf dem globalen Foundry-Markt ist derzeit die taiwanesische Firma TSCM führend. Bei der Mikroverfahrenstechnik mit Strukturgrößen unter drei Nanometer ist Samsung jedoch technisch weiter fortgeschritten, sodass eine schnelle Verringerung des Abstands zu Taiwan erwartet wird.





Das Werk in Taylor wird neben Giheung, Hwasung, Pyeongtaek und Austin ein weiteres Glied in der globalen Produktionskette von Samsung sein. Das Unternehmen ist damit imstande, zur Stabilität der globalen Halbleiterlieferkette beizutragen und langfristig auf die Nachfrage in der fortgeschrittenen Systemtechnologie zu reagieren.